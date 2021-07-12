Завершился футбольный Евро-2020

Самым громким спортивным событием сталЕвро-2020. Сборная Италии - чемпионы! Накануне завершился футбольный турнир. Были побиты многие рекорды.

Это первый в истории турнир по масштабному охвату территории. Матчи проходили на одиннадцати стадионах в десяти странах. Несмотря на пандемию коронавируса, на отдельных играх зафиксировали аншлаги. Из-за COVID-19 первенство пришлось отложить на целый год. Этот перенос обошелся УЕФА почти в 1 млрд 300 млн евро.

На соревновании забили рекордные 142 гола. Это на 34 мяча больше, чем на Евро в 2016 году. Есть и достижения с приставкой анти-. На счету коллективов 11 автоголов. Еще одной особенностью стало большое количество назначенных пенальти - 17.

Впервые с 1976 года победитель Евро определился с пенальти. Сборная Италии оказалась хладнокровнее и переиграла команду Англии. Напомним, англичане впервые в истории сыграли в финале чемпионата Европы.

Кристина Камыш о чемпионате, который уже стал историей.

Футбол. Чемпионат Европы - 2020. Перед финалом

Ответственность, которая лежала на парнях Гарета Саутгейта, была колоссальной. Шутка ли?! Первый финал для Англии на континентальном форуме в истории.

Первый решающий матч на крупном турнире за 55 лет. До этого был тот самый победный мундиаль в 1966 году. Королева Великобритании Елизавета Вторая, обращаясь ко сборной со словами поддержки до поединка, вспоминала, кстати, ту самую викторию.

Финал Ее Величество не посетило. От монаршей семьи были делегированы принц Уильям с герцогиней Кейт Миддлтон, которая вышла из самоизоляции, а также юный принц Джордж.

"Трем львам" откровенно повезло. Полуфиналы и финалы прошли на легендарном и родном "Уэмбли". На три четверти был заполнен стадион - почти 65 тыс. человек. И 90 процентов из них - это местные фанаты, так как зрителям из других стран не дали прилететь из-за COVID-19. Самый дорогой билет на решающий матч официально стоил 945 евро. У перекупщиков цены на квитки достигали 40 тыс. евро!

Кто не успел, тот... не опоздал. За два часа до стартового свистка около сотни болельщиков прорвались сквозь кордон охранников. Кого-то из безбилетников стюарды "Уэмбли" смогли отловить. Однако остальные зайцы с трибун за футболом наблюдали-таки бесплатно.

За англичан были и оракулы. Британская такса по кличке Бешеная сосиска, естественно, выбрала родной ростбиф.

Жираф в израильском зоопарке тоже предсказал победу самой дорогой команде турнира. Стоимость всех игроков "Трех львов" - 1 млрд 250 млн евро.





Защитник хозяев Люк Шоу стал автором самого быстрого гола в истории чемпионатов Европы. Игрок обороны отметился мячом уже на 117-й секунде матча. Тот удар в створ ворот Джанлуиджи Доннаруммы так и остался единственным.

Большего сделать мы были не в силах. Серия пенальти - это всегда худшая вещь на свете, когда ты проигрываешь. Мы здорово провели этот чемпионат и можем гордиться собой. Не стоит вешать нос. Но сейчас очень больно, и эта боль вряд ли быстро утихнет. Харри Кейн, капитан сборной Англии по футболу

Леонардо Бонуччи после перерыва сравнял счет. Матч перетек в экстратаймы, а потом в серию пенальти.

Джанлуиджи отразил два удара. В еще одной дуэли за Доннарумму сыграла штанга. Голкипер Италии вновь принес победу своей сборной в серии одиннадцатиметровых, а заодно и титул чемпионов - 3:2. Бонуччи обратился к английским болельщикам, которые на протяжении всего матча освистывали итальянскую команду.

Слова Леонардно - это отсыл к неофициальному гимну родоначальников футбола. Кубок не остается в Великобритании. Но едет в Италию.

Да, мы слышали это каждый день с того момента, как Англия обыграла Данию: мол, кубок возвращается в Лондон. Простите, ребята, но на самом деле кубку предстоит приятный полет в Рим. И теперь итальянцы по всему миру могут отметить эту победу. Она для них, она для нас, мы все вместе верили, что сможем ее добиться. Леонардо Бонуччи, защитник сборной Италии по футболу

Сборная Италии выиграла турнир Старого континента второй раз в истории. Предыдущая победа случилась аж 53 года назад.

У меня невероятные игроки. Не могу найти слов, чтобы их отблагодарить. Просто блестящая команда. Матч в любом случае был бы трудным, но быстрый гол Англии сильно осложнил нам жизнь. Но потом мы владели преимуществом. В серии пенальти всегда нужна удача. Мне немного жаль англичан, ведь и они провели отличный турнир. Роберто Манчини, главный тренер сборной Италии по футболу

Нечто невероятное творилось в Италии. Рим, Венеция, Милан не спали всю ночь. Сколько болельщиков вышли на улицы - подсчитать невозможно. Сотни тысяч апеннинцев пели гимн и национальные песни, завернувшись в флаг своей страны.

Уже сегодня Кубок Анри Делоне вместе с победителями Евро-2020 прилетел в Италию. В аэропорту новых чемпионов встречали тысячи фанатов. Футболисты и тренеры искренне благодарили всех за поддержку и веру в команду до конца. Так выглядит единство.

Вот так выглядит разочарование по-английски. Во-первых, произошли массовые стычки между фанатами. Естественное, есть пострадавшие. Из них 19 полицейских. Во-вторых, свое отчаяние проигравшие выплескивали на улицы родного Лондона. Разочарованные результатом болельщики жгли фаеры, переворачивали урны и крушили все на своем пути. Столица просто погрязла в мусоре. В итоге были задержаны 49 человек. Властям Лондона даже пришлось закрыть несколько станций метро.

На этом история Италии не заканчивается. Сборная не проигрывает уже в тридцати четырех встречах подряд. Мировой рекорд - 35 победных матчей кряду - принадлежит Испании и Бразилии. Свою серию "Скуадра адзурра" продолжит уже на пути к мундиалю.