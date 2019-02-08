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Завершился первый день соревнований "Снежного снайпера" в Раубичах

Известны все победители спринтерской гонки. На дистанции 2 и 4 километра лидерами стали Анастасия Попова и Егор Черкасов. Три километра первыми преодолели без промахов Мария Гнедчик и Глеб Близняков. В младшей категории - Светлана Пискун и Роман Лученок. Напомним, школьники на старт выходили по возрастным группам по 28 человек. Четыре спортсмена от каждого региона и столицы.

Завтра на "Снежном снайпере" выходной. А вот уже в воскресенье,10 февраля, юные биатлонисты будут бороться не за личные призы, а командные - в смешанной эстафете. Пожелаем им удачи!

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