Завершился первый день соревнований "Снежного снайпера" в Раубичах

Известны все победители спринтерской гонки. На дистанции 2 и 4 километра лидерами стали Анастасия Попова и Егор Черкасов. Три километра первыми преодолели без промахов Мария Гнедчик и Глеб Близняков. В младшей категории - Светлана Пискун и Роман Лученок. Напомним, школьники на старт выходили по возрастным группам по 28 человек. Четыре спортсмена от каждого региона и столицы.