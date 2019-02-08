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Завершился первый день соревнований "Снежный снайпер" в Раубичах

Сегодня завершился первый день соревнований "Снежный снайпер" в Раубичах. Известны все победители спринтерской гонки. На дистанции 2,4 километра лидерами стали Анастасия Попова и Егор Черкасов. 3 километра первыми преодолели без промахов Мария Гнедчик и Глеб Близняков, в младшей категории - Светлана Пискун и Роман Лученок. Напомним, школьники на старт выходили по возрастным группам по 28 человек: четыре спортсмена от каждого региона и столицы.

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