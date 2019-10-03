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Завершился второй тур футбольной Лиги чемпионов
Главная неожиданность результатов среды - развитие событий в матче "Ливерпуль" - "Зальцбург". На 36-й минуте действующие победители турнира забили третий мяч в ворота австрийцев, и, казалось, гостям не избежать разгрома. Но на исходе часа встречи счет был уже равным. Впрочем, сотворить сенсацию и отобрать очки у "Ливерпуля" "Зальцбург" не смог. Салах принес победу своей команде - 4:3.
Успех празднует "Зенит". Российский клуб переиграл португальскую "Бенфику" (3:1) и возглавил таблицу группы G. Делят первое место сине-бело-голубые с французским "Лионом", который на выезде одолел "Лейпциг" 2:0.
"Барселона"одержала волевую победу над миланским "Интером" - 2:1. Оба мяча - на 58-й и 84-й минутах - забил Луис Суарес. Каталонцы по разнице мячей уступают первую строку квартета "Боруссии", обыгравшей "Спарту" 2:0.
Обзоры всех матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019-2020 смотрите на нашем сайте.
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