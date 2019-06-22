Завтра будет разыграно 36 комплектов наград в 8 видах спорта

Завтра центр нашей столицы вновь займут велогонщики. В 12:00 начнется групповая гонка среди мужчин. Спортсменам предстоит преодолеть 180 километров. Всего же за воскресенье будет разыграно 36 комплектов наград в 8 видах спорта. Завершат свое выступление на Европейских играх художницы и представители спортивной акробатики, а также самбисты. За 4 комплекта наград поспорят дзюдоисты и стрелки из лука. Представители пулевой стрельбы выступят в двух финалах. На стадионе "Динамо" стартует турнир по легкой атлетике. Еще в четырех видах спорта - баскетболе 3 на 3, боксе, настольном теннисе и стендовой стрельбе пройдут квалификационные соревнования.