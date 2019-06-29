Завтра на II Европейских играх будет разыграно 36 комплектов наград

В заключительный день II Европейских игр будет разыграно 36 комплектов медалей в 6 видах спорта. Еще раз напомним, наш боксер Владислав Смягликов будет бороться за золото в весовой категории до 91 килограмма. Внимание белорусских болельщиков будет приковано и к греко-римской борьбе. Наши спортсмены в трех финалах. Причем два из них за золото. Шесть комплектов медалей разыграют трековики. Финалы в индивидуальных упражнениях пройдут в спортивной гимнастике. Чемпионы и призеры определятся в турнирах по каратэ и бадминтону.