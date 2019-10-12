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Завтра сборная Беларуси по футболу сыграет с командой Нидерландов

Большой футбол в Минске. Уже завтра сборная Беларуси сыграет против грозной команды Нидерландов на столичном стадионе "Динамо". На игре ожидается аншлаг: билетов в кассах города уже несколько дней как нет. В минувший четверг дружина Михаила Мархеля сыграла вничью с Эстонией 0:0, а наши оппоненты дома справились с командой Северной Ирландии 3:1 и возглавили группу С. Что ж, мы дважды обыгрывали голландцев в истории очного противостояния, возможно ли чудо сейчас, узнавал Станислав Липский.

Год 1995, гол Герасимца принес белорусам сенсационную победу над Нидерландами 1:0, спустя 12 лет опять же в Минске мы победили "оранжевых" 2:1. И вот прошло еще 12 лет - вновь принимаем голландцев в столице, завтра на вопрос, сможем ли мы победить на этот раз, отвечает Рональд Куман.

Сборная Нидерландов прилетела в Минск в 14:10, спустя час Ван Дейк и компания уже заселились в гостиницу, своим болельщикам голландцы уделили несколько минут. Дейли Блинд оказался самым благосклонным к поклонникам.

Национальная команда Беларуси после пресс-конференции отправилась на поля технического центра АБФФ: тренировку решили провести именно там, чтобы поберечь газон стадиона "Динамо".

На завтрашнюю игру все билеты проданы

В турнирной таблице сборная Нидерландов лидирует, Беларусь на четвертом месте. Полузащитнику «Барселоны» Френки Де Йонгу 22 года, на вопрос, слышал ли он, что в 1995 Беларусь обыграла "оранжевых" в Минске, отвечает.

Свою тренировку гости провели на резервном поле стадиона "Динамо". Из плюсов для нашей команды отметим: Мемфис Депай, который забил два мяча Северной Ирландии в четверг, не поможет "оранжевым" завтра. Итак начало игры в 19.00. В прямом эфире вы можете увидеть матч на "Беларусь 5".

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