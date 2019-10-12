3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Завтра сборная Беларуси по футболу сыграет с командой Нидерландов
Большой футбол в Минске. Уже завтра сборная Беларуси сыграет против грозной команды Нидерландов на столичном стадионе "Динамо". На игре ожидается аншлаг: билетов в кассах города уже несколько дней как нет. В минувший четверг дружина Михаила Мархеля сыграла вничью с Эстонией 0:0, а наши оппоненты дома справились с командой Северной Ирландии 3:1 и возглавили группу С. Что ж, мы дважды обыгрывали голландцев в истории очного противостояния, возможно ли чудо сейчас, узнавал Станислав Липский.
Год 1995, гол Герасимца принес белорусам сенсационную победу над Нидерландами 1:0, спустя 12 лет опять же в Минске мы победили "оранжевых" 2:1. И вот прошло еще 12 лет - вновь принимаем голландцев в столице, завтра на вопрос, сможем ли мы победить на этот раз, отвечает Рональд Куман.
Сборная Нидерландов прилетела в Минск в 14:10, спустя час Ван Дейк и компания уже заселились в гостиницу, своим болельщикам голландцы уделили несколько минут. Дейли Блинд оказался самым благосклонным к поклонникам.
Национальная команда Беларуси после пресс-конференции отправилась на поля технического центра АБФФ: тренировку решили провести именно там, чтобы поберечь газон стадиона "Динамо".
На завтрашнюю игру все билеты проданы
В турнирной таблице сборная Нидерландов лидирует, Беларусь на четвертом месте. Полузащитнику «Барселоны» Френки Де Йонгу 22 года, на вопрос, слышал ли он, что в 1995 Беларусь обыграла "оранжевых" в Минске, отвечает.
Свою тренировку гости провели на резервном поле стадиона "Динамо". Из плюсов для нашей команды отметим: Мемфис Депай, который забил два мяча Северной Ирландии в четверг, не поможет "оранжевым" завтра. Итак начало игры в 19.00. В прямом эфире вы можете увидеть матч на "Беларусь 5".
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом
А вдруг шпионы?! В Литве решили почистить ряды армии от жителей страны с двойным гражданством
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6 - есть пострадавшие
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов