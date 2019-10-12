Завтра сборная Беларуси по футболу сыграет с командой Нидерландов

Большой футбол в Минске. Уже завтра сборная Беларуси сыграет против грозной команды Нидерландов на столичном стадионе "Динамо". На игре ожидается аншлаг: билетов в кассах города уже несколько дней как нет. В минувший четверг дружина Михаила Мархеля сыграла вничью с Эстонией 0:0, а наши оппоненты дома справились с командой Северной Ирландии 3:1 и возглавили группу С. Что ж, мы дважды обыгрывали голландцев в истории очного противостояния, возможно ли чудо сейчас, узнавал Станислав Липский.



Год 1995, гол Герасимца принес белорусам сенсационную победу над Нидерландами 1:0, спустя 12 лет опять же в Минске мы победили "оранжевых" 2:1. И вот прошло еще 12 лет - вновь принимаем голландцев в столице, завтра на вопрос, сможем ли мы победить на этот раз, отвечает Рональд Куман.



Сборная Нидерландов прилетела в Минск в 14:10, спустя час Ван Дейк и компания уже заселились в гостиницу, своим болельщикам голландцы уделили несколько минут. Дейли Блинд оказался самым благосклонным к поклонникам.



Национальная команда Беларуси после пресс-конференции отправилась на поля технического центра АБФФ: тренировку решили провести именно там, чтобы поберечь газон стадиона "Динамо".