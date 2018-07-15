Завтра в 17:45 телеканал "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию матча Франция - Хорватия

Завтра в 17:45 телеканал "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию матча четырехлетия Франция - Хорватия. Президент Беларуси Александр Лукашенко по приглашению Президента России Владимира Путина посетит Москву, где на стадионе "Лужники" будет присутствовать на церемонии закрытия и на финальном поединке чемпионата мира по футболу. Как рассказала пресс-секретарь Главы белорусского государства, Александр Лукашенко, как и многие другие болельщики, внимательно следил за событиями на мундиале. Наталья Эйсмонт также отметила, что Президент в том числе высоко оценил результаты игры хозяев турнира - российской сборной, которая очень хорошо показала себя. Этот мундиаль поистине стал открытием новых звездных команд, отметила пресс-секретарь. Отвечая на вопрос о том, за команду какой страны Александр Лукашенко будет болеть во время финального матча, Наталья Эйсмонт подчеркнула: прежде всего Президент будет болеть за красивый и результативный футбол.

В Москве работает наш корреспондент Павел Капуцкий. Он изучил котировки букмекеров и попытался понять, есть ли у балканского характера шансы против французского класса.

Поменял бы все свои победы в Лиге чемпионов на Кубок мира. Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич вместе с мадридским "Реалом" четыре раза выигрывал главный еврокубок, но завтрашний матч самый важный не только в его жизни, но и всех участников финала, который пройдет на потрясающей арене "Лужники".

Хорваты и французы здесь уже играли. Команду Дешама в концовке группового этапа освистали за блеклые 0:0 с Данией (обе команды ничья устраивала). "Пламенные" в полуфинале выбили Англию - 2:1 - в дополнительное время.

Модрич - "Реал", Ракитич - "Барселона", Манджукич - "Ювентус". Хорватия - главная сенсация чемпионата, но состав у этой сборной мощный. В плей-офф в основное время они не выиграли ни одного матча. Данию и Россию дожали по пенальти. На восстановление только три дня. На тренировке балканцы выглядят выхолощенными. Завтра все будет иначе.

Французы, как и хорваты, на этом турнире не проигрывали. Букмекеры больше верят в сборную - чемпиона 1998 года. Сейчас там играют фантастический Гризманн, 19-летний гений Мбаппе, а главное - тренер Дешам подчинил амбиции звезд командным интересам. Получилась самая прагматичная дружина мундиаля.