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Завтра в Москве стартует чемпионат мира по футболу

Взять Кубок мира хотят все 32 команды. Уже завтра в Москве стартует чемпионат мира по футболу. В стартовом матче Россия на стадионе "Лужники" сыграет с Саудовской Аравией. В 18 часов прямая трансляция на "Беларусь 5".   

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