Взять Кубок мира хотят все 32 команды. Уже завтра в Москве стартует чемпионат мира по футболу. В стартовом матче Россия на стадионе "Лужники" сыграет с Саудовской Аравией. В 18 часов прямая трансляция на "Беларусь 5".