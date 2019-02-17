К слову, еще раз насладиться выступлением Дарьи Домрачевой все мы сможем уже завтра. В Раубичах пройдет "Гонка легенд", после которой запланированы официальные проводы Даши и Надежды Скардино из большого спорта. Событие немного грустное, но, все же, сами олимпийские чемпионки настаивают: настроение должно быть праздничным!

Ведь в Беларуси вновь состоится уникальный фестиваль биатлона, и на этот раз соревнования пройдут не на лыжероллерах (как ранее), а непосредственно на снегу - «что называется в боевых условиях». Вместе с нашими олимпийскими чемпионками выступят не менее легендарные Фруде Андресон, Симона Хаусвальд, Владимир Драчев, Венсан Дефран, конечно же, король биатлона: Уле Эйнар Бьерндален. Следом неделя биатлона продолжится чемпионатом Европы.

Станислав Липский - об ожиданиях участников "Гонки легенд".

Хоть и новогодние праздники уже далеко позади - сказочное настроение в эти дни переполняет сердца любителей биатлона, в Раубичах вновь пройдет "Гонка легенд", только уже не на лыжероллерах, а непосредственно на снегу. Мы вновь увидим в деле: Домрачеву, Скардино, Бьерндалена, Ханеволда, Дефрана, Хаусвальд и многих других - место чуду в Беларуси есть всегда.

Легенды выйдут на старт в понедельник. Раубичи уже ждут гостей.







А вот участников ждут два масс-старта - с двумя огневыми рубежами, по итогам которых будут сформированы пары для смешанной эстафеты. Расписание соревновательной программы на ваших экранах, а вот после гонок нас ждет все же грустный момент: Дарья Домрачева и Надежда Скардино в понедельник официально попрощаются с большим спортом.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов до сих поре не хочет мириться с этим фактом, призывая Дарью не уходить из профессионального спорта.







Дарья и Надежда в эти дни нарасхват, но на минувшей неделе Даша приболела, поэтому взяла паузу, чтобы восстановится. Надя накануне дала большое интервью субботнему проекту Белтелерадиокомпании.

От станции метро "Борисовский тракт" в Раубичи с 15:00 завтрашнего дня будет организован пригородный экспресс-маршрут. Трибуны спорткомплекса ждут своих зрителей - праздник биатлона будет длится целую неделю. Следом за "Гонкой легенд" вашему вниманию - чемпионат Европы.

А уже сегодня участники "Гонки легенд", несмотря на свой колоссальный опыт, в Раубичах провели официальную тренировку: ведь кроме элемента шоу, дух соревнований никто не отменял - победить хочет каждый.

Итак, менее суток до старта "Гонки легенд". Для тех, кто не сможет увидеть соревнования лично, Белтелерадиокомпания подготовила прямые трансляции стартов, начало в 16:30 на "Беларусь 5". Не пропустите! Будет ярко!