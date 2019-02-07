Завтра в Раубичах стартует финальный этап соревнований "Снежный снайпер"

Этим юным белорусам еще предстоит взойти на пьедестал больших побед. И первым рубежом на этом пути может стать именно "Снежный снайпер". Соревнования дают возможность проявить свои силы абсолютно каждому, открывая будущих чемпионов. По итогам только прошлого года полсотни участников "Снежного снайпера" были отобраны и протестированы, а четверо из них сегодня зачислены в биатлонные школы. Завтра в Раубичах стартует финальный этап соревнований. О готовности большого спортивного праздника Елена Горельчик.



Таких претендентов в Раубичах собралось 168. Что важно - ни один из них не занимается биатлоном профессионально. Это условие соревнований. Ребята уже прошли через многоступенчатый и масштабный отбор - от школьных соревнований до республиканского финала. К примеру, только в районных состязаниях вышло на старт более 20 тысяч участников.

"Снежный снайпер" - это уникальная возможность показать себя даже тем, кто живет далеко от столицы или областного центра. Валерия Филипчик - старожил "Снежного снайпера". Участвует уже четвертый год подряд. Говорит, о спорте больших достижений пока не задумывалась. Но лыжи - это ее любовь с детства.





В Раубичах снежные снайперы, как дома. Обжились, осмотрелись - в белорусской Мекке биатлона юные биатлонисты живут почти неделю. Живут и тренируются. К примеру, поначалу организаторы устроили для ребят учебно-тренировочный сбор. Теория наравне с практикой, ведь на соревнованиях предстоит стрелять из самых настоящих профессиональных винтовок.



На тренировку каждой возрастной группы (а их три) отводится ровно час в день. Внимание мелочам - как правильно взять палки, заехать на стрельбище. К детским любительским соревнованиям серьезный взрослый подход. И касается это не только спортивной части.





От внимания болельщиков, которые решат приехать в пятницу или воскресенье в Раубичи, не ускользнет ни один выстрел. Картинка со стрельбища будет транслироваться на большом экране. А за ходом соревнований можно будет следить в прямом эфире в интернете на YouTube-каналеПрезидентского спортивного клуба.



Позаботились организаторы и о болельщиках. Фуд-корты с европейской кухней помогут подкрепить силы после активной поддержки юных биатлонистов. Абсолютно бесплатно любой зритель сможет покататься на аттракционах и даже попробовать себя в биатлоне лазерном. Специально для того, чтобы болельщики добрались до места соревнований с комфортом, будет организовано постоянное автобусное сообщение - от станции метро "Борисовский тракт" через улицу Карбышева до конечной остановки "Раубичи". "Снежный снайпер" здесь. Стоимость проезда - 1 рубль 70 копеек.





А это уже лыжероллерная трасса в Веснянке. Здесь тоже тренируются - участники "Минской лыжни". Впервые в истории массовый спортивный праздник пройдет не в формате лыжных гонок, а как в самом настоящем биатлоне. Специально для этого было оборудовано стрельбище и установлены огневые стойки.



Бороться за медали "Минской лыжни" ее участники будут в двух дисциплинах - эстафетах и масс-старте. Начало субботних соревнований в 11:00. Для болельщиков же организаторы подготовили четыре зоны, где можно будет не только сытно покушать, но и с удовольствием поактивничать. Например, выявить, кто самый быстрый бегун в мешке или победитель в боях подушками. Самых сильных на деле и в мечтах накормит полевая кухня - сладкого чая и вкусной каши с тушенкой, пообещали, хватит всем. Причем отобедать можно бесплатно.