Заявление по факту отстранения белорусских паралимпийцев от участия в Паралимпиаде подписали Александр Лукьянов и Николай Шудейко

Инициатива, которая исходит от граждан нашей страны. Белорусам больно смотреть на то, как паралимпийцев в угоду политическим интересам отдельных стран буквально выгоняют за порог интернациональной спортивной семьи.



Сегодня было принято заявление от белорусских общественных объединений в адрес председателя Международного союза инвалидов по факту отстранения белорусских паралимпийцев от участия в Паралимпиаде. Соглашение подписали первый секретарь БРСМ и генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси.



Накануне была подана апелляция в Европейский суд по правам человека по факту исключения белорусских спортсменов из Международного паралимпийского комитета.