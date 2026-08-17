Зеленко завоевал бронзу на соревнованиях по прыжкам на лыжах в воду в Швейцарии

Степан Зеленко выиграл бронзу на соревнованиях по прыжкам на лыжах в воду в Швейцарии. Победу праздновал представитель Китая, а серебро у швейцарца.

У девушек в шаге от пьедестала остановилась Анна Гуськова. Бронзовой медалистке белоруска уступила всего 1,6 балла.

Белорусская команда продолжает подготовку к открытому чемпионату страны по прыжкам на лыжах в воду. Турнир пройдет 4-5 сентября, после чего команда отправится на соревнования в Китай, где пройдут два международных этапа.