"Зенит" - чемпион России по футболу

"Зенит" - чемпион. Официально. Накануне петербуржцы разгромили московский "Локомотив", который набрал очень серьезный ход, с теннисным счетом 6:1. После завоевания трех очков "сине-бело-голубые" стали недосягаемы для конкурентов и в третий раз кряду и в 7-й раз в истории стали лучшей командой России.