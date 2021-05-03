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"Зенит" - чемпион России по футболу

"Зенит" - чемпион. Официально. Накануне петербуржцы разгромили московский "Локомотив", который набрал очень серьезный ход, с теннисным счетом 6:1. После завоевания трех очков "сине-бело-голубые" стали недосягаемы для конкурентов и в третий раз кряду и в 7-й раз в истории стали лучшей командой России.

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