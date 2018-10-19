"Зенит" просит суд изменить меру пресечения Александру Кокорину

Если "Краснодар" пытается разорвать контракт с Павлом Мамаевым, то "Зенит" отправляет ходатайство в Московский городской суд, в котором клуб просит изменить меру пресечения Александру Кокорину. Суд тем временем его отклонил, но учел характеристику. Поручился за Кокорина и главный тренер “Зенита” Сергей Семак. Напомним, оба футболиста будут находиться в СИЗО до 8 декабря после двух драк в центре Москвы.