"Зенит" в шестой раз становится чемпионом России

"Зенит" - чемпион России в шестой раз в истории и второй кряду. Клуб из Санкт-Петербурга гарантировал себе трофей за четыре тура до финиша первенства - это рекорд лиги. Накануне обыгран на выезде "Краснодар" 4:2. Капитан "быков" - белорусский защитник Александр Мартынович - провел на поле весь матч.