"Жду незабываемых эмоций" - белорусы участвуют в V форуме юных олимпийцев в Москве

Ни в коем случае не нужно поддаваться на те провокации, которые сейчас происходят. Спорт вне политики. И мы должны руководствоваться именно этим принципом. Спортсмены должны готовиться в обычном режиме и показывать свои лучшие результаты. И в этом ключе мы должны работать и готовить наших спортсменов к тому, что они станут олимпийскими чемпионами. Поймите, эти дети - это наше будущее. И участвуя в этих форумах, мы готовим наше будущее. Пройдет несколько лет, те ребята, которым сейчас 14-18 лет, пройдут в национальную команду и будут принимать участие в Олимпийских играх.

Василий Юрчик, глава белорусской делегации на V Международном форуме юных олимпийцев