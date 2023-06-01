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"Жду незабываемых эмоций" - белорусы участвуют в V форуме юных олимпийцев в Москве
В Москве в День защиты детей стартовал форум юных олимпийцев. Он проходит в символичном для атлетов месте - спорткомплексе "Лужники". Именно здесь принимали Олимпиаду-80 и проходил финал чемпионата мира по футболу в 2018 году. На трибунах сегодня рядом с известными спортсменами их юные коллеги, которые пока только делают первые успехи. В этом году в форуме участвуют 10 стран - от Европы и Азии до Ближнего Востока и Африки. Беларусь представляют призеры зимних игр "Дети Азии", а также атлеты из художественной гимнастики, современного пятиборья, борьбы и плавания. Среди участников наш олимпийский чемпион Токио в прыжках на батуте Иван Литвинович. На форуме он проведет мастер-класс.
Первый раз на таком форуме. Жду от него незабываемых эмоций. Но уже начинается волнение, потому что в первый раз на такой стадион выступать волнительно слишком. Для спортсменов это важно, возможно, что-то новое откроют для себя. Есть с Россией соревнования, мы приезжаем, тренируемся, но хотелось бы и международные старты. Но в целом этого достаточно, чтоб поддерживать себя в форме. Мы сильные. Что ни делается, делается к лучшему. Есть время стать сильнее, чтобы выигрывать.
Ни в коем случае не нужно поддаваться на те провокации, которые сейчас происходят. Спорт вне политики. И мы должны руководствоваться именно этим принципом. Спортсмены должны готовиться в обычном режиме и показывать свои лучшие результаты. И в этом ключе мы должны работать и готовить наших спортсменов к тому, что они станут олимпийскими чемпионами. Поймите, эти дети - это наше будущее. И участвуя в этих форумах, мы готовим наше будущее. Пройдет несколько лет, те ребята, которым сейчас 14-18 лет, пройдут в национальную команду и будут принимать участие в Олимпийских играх.
На форуме серьезные вопросы: борьба с допингом, защита прав спортсменов на международных соревнованиях, новые технологии, образование и карьера. Кроме того, юные олимпийцы познакомятся поближе с именитыми атлетами и побывают на мастер-классах профессионалов.
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