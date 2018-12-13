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"Женщины и спорт". Динара Алимбекова. Смотрите сегодня в 21:50 на "Беларусь 1"

Про олимпийскую чемпионку Динару Алимбекову сегодня расскажет новый выпуск проекта "Женщины и спорт". Смотрите после "Панорамы".

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