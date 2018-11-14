ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Женщины и спорт. Наталья Трофимова

Программа "Женщины и спорт" рассказывает о лучших спортсменках страны. Героиня очередной серии - главный тренер национальной сборной по баскетболу Наталья Трофимова

Смотрите выпуск проекта "Женщины и спорт" 15 ноября после "Панорамы".

Изображение

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все