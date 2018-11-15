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"Женщины и спорт". Наталья Трофимова. В вечернем эфире "Беларусь 1"

Сегодня вечером в эфире "Беларусь 1" - проект "Женщины и спорт". В каждом выпуске съемочная группа рассказывает о лучших спортсменках страны. Героиня третьей серии - главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу Наталья Трофимова.


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