Женщины играют в хоккей: первый чемпионат пройдет в Беларуси

С тем, что в хоккей играют только настоящие мужчины, не согласны белоруски. В нашей стране отныне есть женский чемпионат по хоккею. Старт большого амбициозного проекта уже в понедельник, 30 октября. Первый тур соревнований будет принимать столичная "Олимпик-Арена". Для участия в лиге организованы три команды. Они сформированы по географическому принципу. Один клуб представят преимущественно воспитанницы столичных хоккейных школ. "Западную" дружину объединят девчата Гродненской, Брестской и Минской областей. "Северо-восточную" команду составят хоккеистки из Витебского, Могилевского и Гомельского регионов. В регулярном сезоне предусмотрены четыре соревновательные недели. А после две лучшие дружины выйдут в финальную серию, где и будет разыграно звание чемпионок Беларуси.