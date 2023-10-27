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Женщины играют в хоккей: первый чемпионат пройдет в Беларуси
С тем, что в хоккей играют только настоящие мужчины, не согласны белоруски. В нашей стране отныне есть женский чемпионат по хоккею. Старт большого амбициозного проекта уже в понедельник, 30 октября. Первый тур соревнований будет принимать столичная "Олимпик-Арена". Для участия в лиге организованы три команды. Они сформированы по географическому принципу. Один клуб представят преимущественно воспитанницы столичных хоккейных школ. "Западную" дружину объединят девчата Гродненской, Брестской и Минской областей. "Северо-восточную" команду составят хоккеистки из Витебского, Могилевского и Гомельского регионов. В регулярном сезоне предусмотрены четыре соревновательные недели. А после две лучшие дружины выйдут в финальную серию, где и будет разыграно звание чемпионок Беларуси.
Создание женской хоккейной лиги - это один из глобальных шагов концепции развития данного вида спорта в стране. Напомним, что план был утвержден еще два года назад. И сейчас профильная федерация прикладывает максимальные усилия для развития дисциплины. Так, на регулярной основе проходят женские "Хоккейные уик-энды", открытые тренировки с игроками сборной Беларуси, а также кэмпы в Раубичах. Концепция рассчитана до 2028 года.
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