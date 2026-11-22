Проверить свои возможности в матчах против новых соперников - главная задача женской сборной Беларуси по гандболу на международном турнире в болгарском Кранево - Лиге Наций. Для наших девчонок это будет первый подобный старт после снятия санкций. В оппонентах на групповом этапе коллективы Болгарии и Армении. В параллельном трио посоперничают дружины России, Бельгии и Косово. По 2 лучшие команды из каждого пула попадут в полуфиналы.

Игорь Папруга, главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу:

"Команда, которая хочет что-то выиграть, должна иметь свое лицо и в защите, и в нападении. Поэтому мы будем смотреть на свои сильные стороны и их использовать. В то же время команда должна быть обучена прореагировать на нестандартные действия".

Диана Ильина, разыгрывающая женской сборной Беларуси по гандболу:

"Я не буду говорить, что легкие соперники, нет. Это своего рода хорошие соперники, но это дастся нам нелегко. Все девочки молодые, Игорь Николаевич делает с ними отличную работу. Нас, старших, осталось пару человек, стараемся им помочь".

Сейчас в расположении сборной 22 гандболистки. На турнир отправится 18 игроков. В Болгарию команда вылетит 23 ноября. Первая встреча группового этапа против Армении запланирована на 26 ноября. Вторая против Болгарии пройдет спустя сутки. Соревнования завершатся 29 ноября.