Женская сборная Беларуси завоевала две медали на чемпионате мира-U23 по борьбе

Женская сборная Беларуси громко заявила о себе на молодежном чемпионате мира. Белорусские девушки с планетарного форума в Лас-Вегасе привезли две медали.

Вице-чемпионкой турнира в новой для себя олимпийской весовой категории стала Ксения Тереня. Позже триумф на ковре одержала Арина Демченко, которая взяла золотую награду старта. Отдельно подчеркнем, эта медаль высшей пробы для женской команды страны на планетарном старте стала первой в истории.

Арина Демченко, чемпионка мира-U23 по борьбе:

"Все прошло отлично, своим выступлением я довольна. На чемпионате мира легко быть не может, конечно, было тяжело".

Ксения Тереня, серебряный призер чемпионата мира- U23 по борьбе:

"На эти соревнования я поехала в новом весе. Много лет я выступала в весовой категории до 65 кг, тут поднялась на категорию выше - 68 кг. Рада, что получилось завоевать медаль. Хотела передать большую благодарность нашему тренерскому штабу: моим первым тренерам, главному тренеру и всей нашей Федерации борьбы".

Сергей Смаль, старший тренер женской сборной Беларуси по борьбе:

"Ставки, как всегда, были высокие, но у некоторых девчонок не сложилось. Долгие перелеты, адаптация - все это сказывается. Девчонки молодые и перспективные, так что у них все впереди. То, что планировали с Ариной и Ксенией, удалось на все 100 %".

Дополним, еще одну награду высшей пробы на молодежном чемпионате мира завоевал представитель греко-римского стиля - Абубакар Хаслаханов. Уже 24 октября ожидается взрослый планетарный форум, который примет Астана.

Фото Sputnik