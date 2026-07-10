Женская сборная Беларуси завоевала серебро молодежного ЧЕ по велосипедному спорту на треке

Белорусские спортсмены продолжают пополнять копилку медалей на молодежном чемпионате Европы по велоспорту на треке.

9 июля в немецком Котбусе женская сборная страны в составе Полины Конрад, Ксении Шинкоренко, Аделины Сакун и Алины Короткиной завоевала серебро в командном преследовании. Примечательно, что все четыре спортсменки - представительницы Могилевского региона.

Напомним, уже в стартовый соревновательный день наша Полина Конрад выиграла золото в гонке с выбыванием.