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Женская борьба. Белорусы сражаются за два золота
Уже третий день кряду наша съемочная группа продолжает работать во Дворце спорта. И, признаюсь, что именно сегодня самое волнительное ожидание финальных схваток у девушек, которые пройдут сегодня вечером. На связи Андрей Козлов (прямое включение).
К этой минуте завершились утешительные поединки в четырех женских весовых категориях. Однако наших спортсменок там, к счастью, не было. Уже вечером на ковер Дворца спорта выйдут Василиса Марзалюк и Ирина Курочкина, которые накануне пробились в финальный поединок. Кроме того, уже завершил выступление в 1/8-й финала весовой категории до 60 килограммов Игорь Дрозд. Белорус уступил. А вот Сослан Дауров в четвертьфинал пробился.
Также болеем за Павла Ляха. Все четвертьфинальные поединки начнутся ближе к часу дня. Ну а вечером Ирина Курочкина сразится за золото ориентировочно в 19 часов. Ее соперница - болгарка Мими Христова. Ну а завершит сегодняшнюю программу в борьбе противостояние между нашей Василисой Марзалюк и немкой Франси Раэдельт.
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