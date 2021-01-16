Женская эстафета в рамках этапа Кубка мира по биатлону

Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола и Елена Кручинкина выйдут сегодня на старт женской эстафеты. Она пройдет в рамках шестого этапа Кубка мира в Оберхофе. Всего в гонке выступят квартеты из 21-й страны. Прямая трансляция начнется на "Беларусь 2" в 16:35. До старта в Оберхофе наши девушки выступили в двух эстафетных гонках в этом сезоне. Пока их лучший результат - это 10-е место в Хохфильцене.