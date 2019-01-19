Женская эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге на "Беларусь 5" в 16:20

Алимбекова стартует, Кривко замыкает. Сегодня в немецком Рупольдинге состоится женская эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира. Из состава выведена Ирина Кручинкина. Олимпийская чемпионка Ирина Кривко перемещена на 4-й этап. Второй будет стартовать Елена Кручинкина. Третья - Анна Сола. Прямая трансляция на "Беларусь 5" в 16:20.