Женская индивидуальная гонка на чемпионате мира по биатлону

Сегодня будем болеть и за наших биатлонисток. Ирина Кривко, Анна Сола, а также Ирина и Елена Кручинкины выйдут на старт индивидуальной гонки на 15 километров. Она пройдет в рамках чемпионата мира по биатлону, который принимает итальянский Антхольц. Всего в старт-листе - 100 фамилий. Прямая трансляция начнется на "Беларусь 5" в 16:05.