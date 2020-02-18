Женская индивидуальная гонка на чемпионате мира по биатлону

Второй триумф Доротеи Вирер на домашнем чемпионате мира по биатлону. Даже два промаха не помешали итальянке выиграть индивидуальную гонку в Антхольце. Лучшая из белорусок - Ирина Кривко - 30-я - четыре незакрытых мишени, то есть столько же штрафных минут. 50-я - Анна Сола - у нее 5 осечек, по целых восемь промахов у сестер Кручинкиных. Елена - 77-я позиция, Ирина - 88-я. Завтра в аналогичной гонке выступят мужчины.