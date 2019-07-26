Женская команда “Цмокі-Мінск” узнала своих соперниц по групповому этапу Еврокубка FIBA

Жеребьевка прошла в Мюнхене. Так, нашим девушкам предстоит встретиться с командами "Ружомберок" (Словакия), "Енисей" (Россия) и "Хатай ББ" из Турции, цвета которого защищает игрок сборной Беларуси Екатерина Снытина. Первые матчи Еврокубка пройдут в октябре.