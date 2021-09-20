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Женская сборная Беларуси - бронзовый призер юношеского Кубка Европы по баскетболу 3х3
Женская сборная Беларуси - бронзовый призер юношеского Кубка Европы по баскетболу 3х3. В полуфинале престижных соревнований белоруски уступили будущим чемпионкам - испанкам - 11:16. А в матче за третье место взяли верх над командой Украины - 15:10. Кстати, мужская сборная Беларуси проиграла украинцам в четвертьфинале в драматичной встрече - 17:18. После чего мужская украинская сборная дошла до финала. Но сильнее в матче за золото были словенцы.
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