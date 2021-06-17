Женская сборная Беларуси играет против команды Испании на чемпионате Европы по баскетболу

Матчем против команды Испании старт на женском чемпионате Европы по баскетболу возьмет сегодня сборная Беларуси. Континентальный турнир проходит в двух странах - Франции и Испании. Наши девушки играют в Валенсии. Прямую трансляцию поединка будет вести "Беларусь 2".