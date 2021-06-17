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Женская сборная Беларуси играет против команды Испании на чемпионате Европы по баскетболу
Матчем против команды Испании старт на женском чемпионате Европы по баскетболу возьмет сегодня сборная Беларуси. Континентальный турнир проходит в двух странах - Франции и Испании. Наши девушки играют в Валенсии. Прямую трансляцию поединка будет вести "Беларусь 2".
Начало встречи в 10 вечера. Первый матч в группе А, где играют белоруски и испанки, уже состоялся. Команда Швеции со счетом 74:57 переиграла Словакию. К слову, против последней сборной белоруски сыграют завтра.
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