Женская сборная Беларуси по баскетболу 3Х3 неудачно стартовала в отборочном турнире к летним Играм в Токио

Женская сборная Беларуси по баскетболу 3Х3 в австрийском Граце неудачно стартовала в отборочном турнире к летним Играм в Токио. В первом поединке олимпийской квалификации в предварительной группе С девушки Юрия Волка проиграли сборной Венгрии 11:21. Во втором матче белоруски разгромили команду Шри-Ланки - 22:4. Напомним, на квалификационном этапе 20 дружин, которые поделены на четыре группы, сражаются за три путевки в Токио. Их получат призеры старта. Отметим, что лишь девушки Юрия Волка из всех игровиков Беларуси все еще сохраняют шанс на попадание на Олимпиаду в Токио. В других командных видах квалификации проиграны.