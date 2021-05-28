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Женская сборная Беларуси по баскетболу 3Х3 неудачно стартовала в отборочном турнире к летним Играм в Токио
Женская сборная Беларуси по баскетболу 3Х3 в австрийском Граце неудачно стартовала в отборочном турнире к летним Играм в Токио. В первом поединке олимпийской квалификации в предварительной группе С девушки Юрия Волка проиграли сборной Венгрии 11:21. Во втором матче белоруски разгромили команду Шри-Ланки - 22:4. Напомним, на квалификационном этапе 20 дружин, которые поделены на четыре группы, сражаются за три путевки в Токио. Их получат призеры старта. Отметим, что лишь девушки Юрия Волка из всех игровиков Беларуси все еще сохраняют шанс на попадание на Олимпиаду в Токио. В других командных видах квалификации проиграны.
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