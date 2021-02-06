Женская сборная Беларуси по баскетболу близка к выходу на чемпионат Европы

В интересной, но очень комфортной ситуации оказалась сборная Беларуси перед заключительным поединком квалификации на чемпионат Европы. Победа сегодня над польками гарантирует команде Натальи Трофимовой первое место в группе и выход на Евробаскет. Но потерять верхнюю строчку белоруски смогут только при поражении с разницей в 29 очков и больше. Напомним, в предыдущей игре наши девушки переиграли Великобританию. Матч Беларусь - Польша покажет телеканал "Беларусь 5" в 14:20.