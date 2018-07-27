ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Женская сборная Беларуси по баскетболу до 17 лет потерпела поражение на домашнем чемпионате мира

В матче за места с 9 по 12 со счетом 59:73 хозяйки уступили сверстницам из сборной Новой Зеландии. Таким образом, Беларусь продолжит борьбу за позиции с 13 по 16. Встречаемся с командой Аргентины завтра в 13 часов. 

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все