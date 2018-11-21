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Женская сборная Беларуси по баскетболу гарантировала себе поездку на чемпионат Европы 2019
А эти спортсменки уже громко заявили о себе. Женская сборная Беларуси по баскетболу гарантировала себе поездку на чемпионат Европы следующего года. В заключительном матче квалификации с лидером нашей группы - сборной Турции - на выезде белоруски проявили характер и смогли вырвать победу - 60:56. Трибуны "Арены" были заполнены, в Турции очень активно поддерживают свои команды. В третьей четверти против белорусок, казалось, играли и судьи. В ряде эпизодов они пошли на поводу у местной публики и приняли спорные решения. И все же наши спортсменки были сильнее. Чемпионат Европы с 27 июня по 7 июля будет проходить в Латвии и Сербии. Жеребьевка финального турнира пройдет 12 декабря в Белграде.
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