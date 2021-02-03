Женская сборная Беларуси по баскетболу начинает борьбу за путевку на чемпионат Европы

Сегодня наша команда проведет поединок первого квалификационного раунда против Польши. Напомним, ранее, в октябре 2020 года, белорусские баскетболистки не смогли принять участие во втором окне квалификации Евро-2021 в связи с пандемией. Этот матч перенесли на февраль 2021 года. Прямая трансляция поединка на телеканалах "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет" в 14:50.