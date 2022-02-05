Женская сборная Беларуси по баскетболу не сыграет в квалификации Кубка мира 2022 года из-за коронавируса

Женская сборная Беларуси по баскетболу не сыграет в квалификации Кубка мира 2022 года. Наша команда не смогла вылететь на соревнования в японскую Осаку из-за коронавируса. COVID-19 подтвердился у значительной части спортсменок и представителей тренерского штаба непосредственно перед отъездом. Плюс к этому многие баскетболистки являются контактами первого уровня, еще у некоторых игроков симптомы заболевания проявились непосредственно в аэропорту.



Эти форс-мажорные обстоятельства сделали фактически невозможным участие белорусок в отборе, было принято решение отменить поездку.