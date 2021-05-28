Женская сборная Беларуси по баскетболу одержала победу над командой Шри-Ланки

Женская сборная Беларуси по баскетболу 3 на 3 после двух игр в отборочном турнире на Олимпиаду в Токио одержала уверенную победу над командой Шри-Ланки 22:4 и уступила Венгрии 11:21. Таким образом усложнила себе задачу выхода в четвертьфинал. Завтра белоруски сыграют против сборных Нидерландов и Эстонии соответственно. В плей-офф выходят только две команды из группы, а путевки на Олимпиаду получат только призеры квалификации. Всегов турнире принимают участие 20 сборных.