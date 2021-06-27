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Женская сборная Беларуси по баскетболу сразится за бронзу с командой Бельгии
Важнейший матч для женской сборной Беларуси по баскетболу стартует сегодня в 18:50. В битве за бронзу национальной команде предстоит сыграть с Бельгией. Игру покажет "Беларусь 5". А прямую трансляцию 1/8 финала футбольного Евро-2020 между Нидерландами и Чехией можно будет смотреть на телеканалах "Беларусь 2" и "Беларусь 5 интернет". Стартовый свисток прозвучит в 19:00.
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