Женская сборная Беларуси по баскетболу в топ-4 лучших команд Европы

Игра и результат, показанный на чемпионате Европы по баскетболу, позволил женской сборной Беларуси вернуть себе реноме одной из топовых команд континента. Таким мнением по окончании турнира поделилась главный тренер нашей команды Наталья Трофимова. Сенсационно обыграв хозяек чемпионата - испанок - еще на старте чемпионата и одержав победу над Швецией, белоруски с первого места в своей группе напрямую пробились в четвертьфинал. Там уже вторая виктория над шведками позволила нашей сборной оказаться в топ-4 лучших команд Старого Света. До последнего наши девушки сражались сначала в полуфинале с француженками, а после и в поединке за бронзу против бельгиек. Но на этот раз соперницы оказались сильнее. И все же 4 место чемпионата Европы дорогого стоит.