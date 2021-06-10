Женская сборная Беларуси по баскетболу в товарищеском матче уступила России

Женская сборная Беларуси по баскетболу повторно уступила команде России в товарищеском матче. На этот раз соперницы были сильнее - 65:56, и снова самой результативной у белорусок стала Мария Попова, она набрала 19 очков. Для подопечных Натальи Трофимовой это шестой поединок в рамках сбора в преддверии Евробаскета, в пяти встречах наша сборная уступила. Чемпионат Европы стартует уже 17 июня. В этот день мы встретимся в рамках группы A с испанками.