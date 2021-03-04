Женская сборная Беларуси по биатлону взяла серебро в эстафете

Один из самых лучших подарков, уж точно самый эмоциональный, преподнесли сегодня всем белорусским болельщикам и, конечно, сильной половине наши девушки-биатлонистки. Пример мужества и стойкости они продемонстрировали в эстафете.



Уже на старте 8-го этапа Кубка мира в чешском Нове-Место белоруски поднялись на пьедестал. Наши биатлонистки использовали 9 дополнительных патронов и обошлись без штрафных кругов. Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола и Елена Кручинкина уже второй раз по ходу сезона становятся вторыми. 16 января этот квартет также успешно выступил в немецком Оберхофе. Наш финишер - Елена Кручинкина - после первого огневого рубежа смогла переместиться на 2 место и в итоге до последних метров гонки была главной конкуренткой шведки Эльвиры Эберг.



Со стойки именно Кручинкина уходила первой, но в упорной борьбе скандинавка белоруску обошла. На церемонии награждения наши девушки снова демонстрируют командный дух, награждая медалями друг друга, а не каждая надевает на себя, как это делают другие сборные. Такие меры, напомним, приняты в связи с ограничениями из-за коронавируса.

