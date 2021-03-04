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Женская сборная Беларуси по биатлону взяла серебро в эстафете

Один из самых лучших подарков, уж точно самый эмоциональный, преподнесли сегодня всем белорусским болельщикам и, конечно, сильной половине наши девушки-биатлонистки. Пример мужества и стойкости они продемонстрировали в эстафете.

Уже на старте 8-го этапа Кубка мира в чешском Нове-Место белоруски поднялись на пьедестал. Наши биатлонистки использовали 9 дополнительных патронов и обошлись без штрафных кругов. Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола и Елена Кручинкина уже второй раз по ходу сезона становятся вторыми. 16 января этот квартет также успешно выступил в немецком Оберхофе. Наш финишер - Елена Кручинкина - после первого огневого рубежа смогла переместиться на 2 место и в итоге до последних метров гонки была главной конкуренткой шведки Эльвиры Эберг.

Со стойки именно Кручинкина уходила первой, но в упорной борьбе скандинавка белоруску обошла. На церемонии награждения наши девушки снова демонстрируют командный дух, награждая медалями друг друга, а не каждая надевает на себя, как это делают другие сборные. Такие меры, напомним, приняты в связи с ограничениями из-за коронавируса.

В секунде с небольшим наша команда остановилась от золотых наград, которые вырвала Эльвира Эберг для Швеции. Но мы в очередной раз подтвердили свой высокий статус и по праву можем считаться топ-коллективом в мировом биатлоне. Ведь позади и норвежки, и француженки, и немки. На чемпионате мира в словенской Поклюке наши девушки также показали достойный результат, остановившись в шаге от пьедестала. Интересно, что шведки тогда были на строчку ниже нас. Возможно, сегодня именно этот факт мотивировал скандинавок на реванш. Будем верить, что медальный успех завтра смогут продолжить в аналогичной дисциплине наши мужчины. Гонка начнется в 17:20 трансляция на "Беларусь 5". Кстати, Белтелерадиокомпания покажет абсолютно все старты из Нове-Место в прямом эфире.

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