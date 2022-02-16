Женская сборная Беларуси по биатлону заняла 13 место в эстафетной гонке на Олимпиаде в Пекине



Женская сборная Беларуси по биатлону, к сожалению, не смогла подтвердить свой высокий статус в эстафетной гонке. В Пхенчхане, напомним, четыре года назад именно наш квартет поднимался на высшую ступень пьедестала, сейчас же белорусская четверка лишь на тринадцатой строчке. Олимпийскими чемпионками в Пекине стали шведки.





Не лучшим образом сложился сегодняшний старт и для наших лыжников. Александр Воронов дождался отрицательного теста на коронавирус и принял участие в командном спринте с Егором Шпунтовым. В своем полуфинале белорусы заняли шестое место.





Ждем фристайл - лыжную акробатику. С 2 часов дня внимание белорусских болельщиков будет приковано именно к этому виду спорта. В женских соревнованиях Анна Гуськова, напомним, взяла серебряную награду, а сегодня ее успех попытается поддержать Станислав Гладченко. Двенадцать сильнейших лыжных акробатов появятся на склоне, во втором же финале окажутся лишь шестеро. Болеем за наших атлетов!