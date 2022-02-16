ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Женская сборная Беларуси по биатлону заняла 13 место в эстафетной гонке на Олимпиаде в Пекине


Женская сборная Беларуси по биатлону, к сожалению, не смогла подтвердить свой высокий статус в эстафетной гонке. В Пхенчхане, напомним, четыре года назад именно наш квартет поднимался на высшую ступень пьедестала, сейчас же белорусская четверка лишь на тринадцатой строчке. Олимпийскими чемпионками в Пекине стали шведки.


Не лучшим образом сложился сегодняшний старт и для наших лыжников. Александр Воронов дождался отрицательного теста на коронавирус и принял участие в командном спринте с Егором Шпунтовым. В своем полуфинале белорусы заняли шестое место.


Ждем фристайл - лыжную акробатику. С 2 часов дня внимание белорусских болельщиков будет приковано именно к этому виду спорта. В женских соревнованиях Анна Гуськова, напомним, взяла серебряную награду, а сегодня ее успех попытается поддержать Станислав Гладченко. Двенадцать сильнейших лыжных акробатов появятся на склоне, во втором же финале окажутся лишь шестеро. Болеем за наших атлетов!

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все