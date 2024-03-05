Женская сборная Беларуси по борьбе начала подготовку к олимпийской квалификации

Женская национальная сборная Беларуси по борьбе открыла подготовительный сбор к основной работе в канун олимпийской квалификации. Отбор на главные Игры четырехлетия пройдет спустя месяц в Азербайджане, и именно эти старты для нас самые важные в первом полугодии.

Пока в активе белорусской женской команды - одна лицензия, которую в сентябре на чемпионате мира завоевала Ванесса Колодинская. Однако тренерский штаб всерьез намерен взять еще две путевки в Париж. С 25 марта сборная начнет интенсивную работу в преддверии важнейших соревнований.

