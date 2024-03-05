3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Женская сборная Беларуси по борьбе начала подготовку к олимпийской квалификации
Женская национальная сборная Беларуси по борьбе открыла подготовительный сбор к основной работе в канун олимпийской квалификации. Отбор на главные Игры четырехлетия пройдет спустя месяц в Азербайджане, и именно эти старты для нас самые важные в первом полугодии.
Пока в активе белорусской женской команды - одна лицензия, которую в сентябре на чемпионате мира завоевала Ванесса Колодинская. Однако тренерский штаб всерьез намерен взять еще две путевки в Париж. С 25 марта сборная начнет интенсивную работу в преддверии важнейших соревнований.
Среди кандидаток на поездку в Париж кроме Колодинской - Ирина Курочкина, призер Олимпиады в Токио. Однако в женской белорусской борьбе сейчас на подходе талантливое поколение, на которое особенно рассчитывают в будущем олимпийском цикле.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов