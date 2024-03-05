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Женская сборная Беларуси по борьбе начала подготовку к олимпийской квалификации

Женская национальная сборная Беларуси по борьбе открыла подготовительный сбор к основной работе в канун олимпийской квалификации. Отбор на главные Игры четырехлетия пройдет спустя месяц в Азербайджане, и именно эти старты для нас самые важные в первом полугодии.

Пока в активе белорусской женской команды - одна лицензия, которую в сентябре на чемпионате мира завоевала Ванесса Колодинская. Однако тренерский штаб всерьез намерен взять еще две путевки в Париж. С 25 марта сборная начнет интенсивную работу в преддверии важнейших соревнований.

Среди кандидаток на поездку в Париж кроме Колодинской - Ирина Курочкина, призер Олимпиады в Токио. Однако в женской белорусской борьбе сейчас на подходе талантливое поколение, на которое особенно рассчитывают в будущем олимпийском цикле.

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