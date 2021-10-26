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Женская сборная Беларуси по футболу проведет матч квалификации к чемпионату мира
Серебряный призер планетарного форума и четвертая команда мирового рейтинга. Тяжелый соперник сегодня у женской сборной Беларуси по футболу во втором матче квалификации к чемпионату мира 2023 года. Речь о коллективе из Нидерландов - это лидер отборочной группы C. Соперницы провели уже три поединка и лишь в одном потеряли очки, сыграв вничью с Чехией - 1:1. Белоруски же сыграли только один матч, в котором не оставили шансов киприоткам - 4:1. Какие козыри будут у хозяек против столь грозного оппонента? Посмотрим в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". Стартовый свисток на столичном стадионе "Динамо" прозвучит сегодня в девять вечера.
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