Женская сборная Беларуси по футболу проведет матч квалификации к чемпионату мира

Серебряный призер планетарного форума и четвертая команда мирового рейтинга. Тяжелый соперник сегодня у женской сборной Беларуси по футболу во втором матче квалификации к чемпионату мира 2023 года. Речь о коллективе из Нидерландов - это лидер отборочной группы C. Соперницы провели уже три поединка и лишь в одном потеряли очки, сыграв вничью с Чехией - 1:1. Белоруски же сыграли только один матч, в котором не оставили шансов киприоткам - 4:1. Какие козыри будут у хозяек против столь грозного оппонента? Посмотрим в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". Стартовый свисток на столичном стадионе "Динамо" прозвучит сегодня в девять вечера.