Женская сборная Беларуси по футболу сразится с Кипром в рамках квалификации к чемпионату миру

Женская национальная сборная Беларуси по футболу сегодня стартует в отборочной кампании чемпионата мира 2023 года. В соперниках у наших соотечественниц Кипр. Начало в 18:00. Поединок в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". Напомним, кроме киприоток и белорусок, в группе С играют Чехия, Исландия и Нидерланды. Первое место гарантирует выход в финальную стадию, а второе даст шанс пробиться туда через плей-офф.