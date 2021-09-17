3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Женская сборная Беларуси по футболу сразится с Кипром в рамках квалификации к чемпионату миру
Женская национальная сборная Беларуси по футболу сегодня стартует в отборочной кампании чемпионата мира 2023 года. В соперниках у наших соотечественниц Кипр. Начало в 18:00. Поединок в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". Напомним, кроме киприоток и белорусок, в группе С играют Чехия, Исландия и Нидерланды. Первое место гарантирует выход в финальную стадию, а второе даст шанс пробиться туда через плей-офф.
Президент
Все
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Лукашенко отметил весомый вклад ВГМУ в развитие отечественного здравоохранения
Лукашенко: Беларусь готова помочь Алжиру в обеспечении продовольственной безопасности
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов