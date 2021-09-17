ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Женская сборная Беларуси по футболу сразится с Кипром в рамках квалификации к чемпионату миру

Женская национальная сборная Беларуси по футболу сегодня стартует в отборочной кампании чемпионата мира 2023 года. В соперниках у наших соотечественниц Кипр. Начало в 18:00. Поединок в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". Напомним, кроме киприоток и белорусок, в группе С играют Чехия, Исландия и Нидерланды. Первое место гарантирует выход в финальную стадию, а второе даст шанс пробиться туда через плей-офф.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все