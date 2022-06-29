Женская сборная Беларуси по футболу в выездном матче отборочного турнира ЧМ-2023 уступила нидерландкам - 0:3

Женская сборная Беларуси по футболу в выездном матче отборочного турнира чемпионата мира 2023 года уступила нидерландкам - 0:3. Сейчас белоруски располагаются на третьей строчке турнирной таблицы. В активе нашей команды 2 победы и 7 очков. Две заключительные встречи отборочного турнира сборная Беларуси проведет в начале осени. 2 сентября - против Исландии, и 6 сентября - поединок с Чехией.