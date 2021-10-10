Женская сборная Беларуси по гандболу продолжает отбор на ЧE-2022

В 20:20 на спортивной кнопке квалификация на чемпионат Европы по гандболу. В гостях наши девушки встретятся с командой Германии. В апреле, кстати, соперницы встретятся уже в Минске. Подготовку к матчам белорусские гандболистки провели на домашней базе - в столичном спортивном комплексе по игровым видам спорта.