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Женская сборная Беларуси по гандболу продолжает отбор на ЧE-2022

В 20:20 на спортивной кнопке квалификация на чемпионат Европы по гандболу. В гостях наши девушки встретятся с командой Германии. В апреле, кстати, соперницы встретятся уже в Минске. Подготовку к матчам белорусские гандболистки провели на домашней базе - в столичном спортивном комплексе по игровым видам спорта.

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