Женская сборная Беларуси по гандболу пропускает 11-й подряд топ-турнир

Накануне команда Томаша Чатера в ответном поединке плей-офф за право поехать на чемпионат мира на выезде проиграла Норвегии 28:31. В первой встрече наши также уступили 21:34. Последний раз белоруски выступали в финальной стадии в 2008 году. Это был чемпионат Европы.