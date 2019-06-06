ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Женская сборная Беларуси по гандболу пропускает 11-й подряд топ-турнир

Накануне команда Томаша Чатера в ответном поединке плей-офф за право поехать на чемпионат мира на выезде проиграла Норвегии 28:31. В первой встрече наши также уступили 21:34. Последний раз белоруски выступали в финальной стадии в 2008 году. Это был чемпионат Европы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все